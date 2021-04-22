نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. تعطل سيارة بكوبرى أكتوبر وزحام بكورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - كشف محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، عن معدلات سير السيارات اليوم الخميس، حيث تتراوح ما بين 55 و60%، مؤكدا أن هناك هدوء مروريا بعدد من المحاور الرئيسية.





وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه سالى سعيد وفادى إبراهيم، أن الحركة المرورية مرضية تماما فى محافظات الوجه البحرى والقبلى.

وعن أماكن الزحام، أوضح صابر أن هناك سيارة معطلة أعلى كوبرى أكتوبر وخصوصا بمنطقة البريد للقادم من مدينة نصر ومصر الجديدة فى اتجاه وسط البلد، ناصحا باستخدام نفق الأزهر أو شارع لطفى السيد.

وأكد صابر أن جميع الكبارى التى تربط بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل طبيعى، باستثناء بعض الأحجام عند منطقة الكلية الحربية فى اتجاه الحى السادس، ويفضل سلوك شارع مصطفى النحاس، مشيرا إلى أن كورنيش النيل به بعض الزحام ويفضل سلوك شارع شبرا.

وقال صابر، إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة.

وأوضح صابر، إن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية.

ويذاع برنامج "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.