احتفالا باليوم العالمى للأرض.. وزيرة البيئة: حان الوقت للتصالح مع الطبيعة

جدة - نرمين السيد - تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمى للأرض الموافق 22 أبريل الجارى من خلال الاحتفال على منصات التواصل الإجتماعى لوزارة البيئة، وذلك بعرض عدد من الرسائل للارتقاء بالوعى المجتمعى العام والتوعية بأهمية انقاذ كوكب الأرض والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجى ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض .





وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن الاحتفال باليوم العالمى للأرض هو اعتراف دولى بالمسؤولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا التى تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أى وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنباً إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التى نعيش عليها.

ودعت فؤاد بهذه المناسبة الجميع بالعمل الجاد والسعى لإنقاذ كوكبنا الارض، فعلى الافراد مراجعة العادات الخاطئة والرجوع من جديد للعادات الصحية السليمة بعد عادات العصر الحديث السيئة والتى تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة فى النشاط، مشيرة الى إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة ولكنها ستساهم فى انقاذ الطبيعة منها ترشيد استهلاك الطاقة ، زراعة النباتات والأشجار والتشارك فى ذلك مع الآخرين، ركوب الدراجات أو المشى على الأقدام، وأيضا ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف فى استهلاك الطعام واعادة التدوير وغيرها.



كما دعت وزيرة البيئة المواطنين الى تقليل استهلاك البلاستيك فى حياتنا اليومية، لما يسببه من أضرار على صحة الإنسان والبيئة، مشيرة الى انطلاق العديد من المبادرات حول العالم لتقليل استهلاك البلاستيك، وانطلاق المبادرة الوطنية فى مصر للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، ووجود العديد من المبادرات الشبابية الناجحة فى هذا الشأن.

وأكدت فؤاد أهمية التوقف عن كل الأعمال الى تؤدى إلى انقراض الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجى والإنسانية، لافتة إلى أنه من العوامل التى يمكن ان تؤدى الى انتقال الأمراض المعدية "مثل فيروس كورونا" من الحيوانات للإنسان تغير المناخ والتغيرات التى من صنع الانسان على الطبيعة، مشيرة إلى أن التنوع البيولوجى يمنع مسببات تلك الأمراض من الانتشار السريع لذا لابد من الحفاظ عليه فنحن بحاجة إلى بناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام.

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للأرض تم الاحتفال به لأول مرة فى عام 1970 ويرجع سبب اختيار يوم 22 أبريل، للاحتفال بيوم الأرض، لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالى، وفصل الخريف فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميا شبكة يوم الارض فى اكثر من 193 دولة حول العالم.