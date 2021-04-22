نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم ٧ قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث جاءت كالتالي: القرار رقم 128 لسنة 2021 بإعادة تعيين محمود ماهر محمود وهبة مساعدا للنيابة العامة القرار رقم 129 لسنة 2021 بتعديل أقدمية المستشار الحسين إبراهيم عبدربه حسن وكيل هيئة قضايا الدولة. القرار رقم 130 لسنة 2021 بتعديل أقدمية عبدالله كرم الدين على كرم الدين المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة. القرار رقم 131 لسنة 2021 بتعديل أقدمية الدكتور محمد محمد فتحي عبدالرحمن المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة. القرار رقم 132 لسنة 2021 بتعديل أقدمية محمد فاروق أحمد عمرو المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة. القرار رقم 133 لسنة 2021 بتعديل أقدمية عبدربه أحمد عبدربه عبيد المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة. القرار رقم 134 لسنة 2021 بتعديل أقدمية الدكتور أحمد الطوخي أحمد المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجريدة الرسمية تنشر ٧ قرارات جمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.