مصر للطيران تسير اليوم 51 رحلة جوية

وذكرت الشركة، أن الرحلات الدولية تتضمن 39 وجهة، وتشمل كل من (بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أمستردام، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج).
فيما تشمل وجهات الرحلات الداخلية، وعددها 8 رحلات، كلًا من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، فضلا عن تسيير 4 رحلات شحن جوي.
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