قناة مدرستنا تذيع فيلما قصيرا عن أمجاد المصريين في حرب العاشر من...

نشرت قناة مدرستنا التعليمية، فيلما قصيرا لتعريف طلاب المدارس بـ الأمجاد المصرية في حرب العاشر من رمضان ١٣٩٣ هجرية الموافق ٦ أكتوبر ١٩٧٣.
وقد حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على نشر هذا الفيلم القصير في فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لضمان تحقيق نسبة أعلى من المشاهدة من خلال متابعي صفحته من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن قناة مدرستنا ستظل مصدرا للتعلم سواء أثناء جائحة كورونا أو ما بعدها ، بالإضافة لكل المنصات التعليمية الأخرى ، وقال: إن شاء الله ننجح بالعلم ونكبر بالأخلاق.
ترددات قنوات مدرستنا التعليمية
يمكن لمن يهمه الأمر، متابعة قناة مدرستنا 1 التعليمية على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦
و متابعة قناة مدرستنا 2 عن طريق : تردد: ١٢٢٠٦ .. الترميز: ٢٧٥٠٠ .. الاستقطاب: رأسي
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