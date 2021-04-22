/628014/جدول-صرف-مرتبات-شهر-أبريل-٢٠٢١-تعرف-على-المواعيد-والتفاصيل-الكاملة

اعتمد محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة عن شهر أبريل ٢٠٢١، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام.

ويبلغ عدد العاملين بأجهزة الدولة حوالي 6 ملايين موظف يتقاضون رواتبهم عن طريق الكروت البنكية والتحويلات المصرفية.

جدول صرف مرتبات شهر ابريل ٢٠٢١

اعتبارًا من ٢٦ أبريل

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من ٢٦ أبريل ٢٠٢١.

جدول مواعيد صرف أبريل

وأهاب وزير المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة كورونا، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

مواعيد صرف محددة لكل وزارة

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ٢٠٢١، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

مواعيد صرف للعاملين بأجهزة الدولة

بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٦ أبريل.

بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٧ أبريل.

بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٨ أبريل.

جميع الوزارات والجهات الأخرى يوم ٢٩ أبريل .

التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.

ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

استمرار صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

استمرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس، وذلك بالتوازي مع معاشات أبريل لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وممن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحدد.

ويتم الصرف من المنافذ في جداول منظمة منعا التكدس وسط اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية.

من تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة

فيما تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أيضًا فى صرف معاشات شهر أبريل، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا.

منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة

ويتم الصرف وفق جداول منظمة، منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة، كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

‎وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.