/628104/التشكيل-و-الموعد-كل-ماتريد-معرفته-عن-مباراة-الزمالك-و-الإنتاج-الحربي

يخوض الزمالك مواجهة هامة أمام الإنتاج الحربي في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتقام المباراة على ملعب الأهلي we السلام، في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعد الفارس الأبيض لإستغلال تعثر المنافس التقليدي في مباراة الأمس التي خسرها الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد أمام سموحة، ويأمل الزمالك بالإبتعاد في جدول ترتيب الدوري وتوسيع فارق النقاط مع المارد الأحمر وصيف البطولة على الرغم من تبقى مباراتين مؤجلتين للمنافس.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

ومن المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من : في حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي. في الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – أحمد سيد زيزو.

قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

ويدخل الزمالك مباراة الإنتاج الحربي بغيابات متعددة منها شيكابالا وحازم إمام للإصابة كذلك يوسف أوباما، فيما يفقد الفارس الأبيض خدمات محمود علاء مدافع الفريق الأبيض بداعي الإيقاف. وكان باتريس كارتيرون قد قرر ضم عدد من اللاعبين في قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل. خط الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي.

موعد مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي في الدوري

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وأحمد زيزو وحسام اشرف وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

حكام مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي

ويدير المباراة بين الزمالك والإنتاج الحربي الحكم الدولي أمين عمر حكما للساحة ، و هاني خيري ومحمود عبد السميع حكام مساعدين ، ومعهم حسين الكريمي حكما رابعا، فيما يعاونه محمد سلامة ميدو كحكم لتقنية الفيديو، وعاطف حسين مساعد حكم تقنية الفيديو.