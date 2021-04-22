إصابة 12 شخصًا بالشرقية.. أتوبيس اصطدم بالعامود

/628107/إصابة-12-شخصا-بالشرقية-أتوبيس-اصطدم-بالعامود

حادث أليم جديد وقع صباح اليوم الخميس في محافظة الشرقية، أسفر عن إصابة ما يزيد عن 12 فردًا.

أصيب 12 شخصًا في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، بإصابات متنوعة في حادث انقلاب أتوبيس شركة ملابس، في طريق بلبيس العاشر من رمضان، أمام شبكة الكهرباء.

نقل المصابين إل مستشفى بلبيس المركزي

وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي وأحد المستشفيات في العاشر، لتلقي الإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس عمال شركة ملابس في طريق بلبيس العاشر من رمضان، أمام شبكة الكهرباء، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

أتوبيس اصطدم في عمود

وتبين وقوع الحادث إثر اصطدام الأتوبيس في عمود.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس وأحد المستشفيات بالعاشر، لتلقى الإسعافات اللازمة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.

حادث طريق السويس

وكان قد شهد طريق السويس، الأربعاء، أمام القادم من القاهرة الجديدة، في اتجاه القاهرة، حادث تصادم مأساوى، نتيجة اصطدام سيارتين ملاكي.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

بينما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس بوقوع حادث مرورى، وتحديدا قرب البوابات الجديدة.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

كما انتقلت سيارات الإسعاف، وتمكنوا من نقل المصابين جراء الحادث الى أقرب مستشفي.