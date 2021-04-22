صور.. غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية شرق الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شن حى شرق الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقتى سيدى جابر والسيوف، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال محارب هيلع، رئيس حى شرق، إن الحملة أسفرت عن غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية تنفيذا للقرارات الصادرة من الحى بهذا الشأن أرقام "40، 41، 42" لسنة 2021.

وأوضح هيلع، أن المراكز التى تم إغلاقها شهدت زحاما كبيرا من الطلبة والطالبات فى مختلف المراحل التعليمية، دون أي إتباع للإجراءات الوقائية ما يمثل خطورة على صحة الطلاب.

وأضاف رئيس حى شرق، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا استمرار الحملات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.