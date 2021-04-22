لمدة شهر.. التضامن: بدء صرف الدعم الاستثنائى لـ2696 مرشدا سياحيا الأحد

جدة - نرمين السيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى يوم الأحد المقبل صرف الدعم الاستثنائى لنحو 2.696 مرشد سياحى من الذين تخلفوا عن صرف الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، إذ من المقرر أن يتم الصرف من خلال مكاتب البريد لمدة شهر من تاريخ بدء الصرف.





جدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قررت صرف دعم استثنائى للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه شهريا ولمدة 4 أشهر على دفعتين لتكون قيمة كل دفعة 1.000 جنيه، وذلك لدعم المرشدين السياحيين الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق الموضوعة والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن الدفعة الأولى تم صرفها فى سبتمبر 2020، وتم صرف الدفعة الثانية فى فبراير 2021 من خلال مكاتب البريد.

وأشارت القباج إلى أن قرار استئناف صرف الدعم يأتى استجابة للتظلمات التى تم تلقيها من المرشدين المستحقين للدعم ولكنهم تخلفوا عن الذهاب إلى مكاتب البريد للصرف فى المواعيد المقررة لأسباب عديدة أهمها عدم علمهم بأحقيتهم فى الدعم أو الذهاب الى مكاتب البريد عقب انتهاء مواعيد الصرف المحددة بالاتفاق مع هيئة البريد.

وأكدت أن الدولة حريصة على توفير كل وسائل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لأبنائها فى جميع الأوقات وخاصة فى وقت المحن.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعى للمرشدين المستحقين للدعم، الاستعلام عن الصرف والمبلغ المستحق عن طريق الدخول إلى الموقع الالكترونى وزارة التضامن الاجتماعى www.moss.gov.eg.

وتأتى مبادرة دعم المرشدين السياحيين ضمن مبادرات الدعم الحكومية لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين فى القطاع السياحى فى مثل هذه الظروف.