صور لا تُنسى .. انتصار العاشر من رمضان أسطورة شعب وجيش صنعا المستحيل

جدة - نرمين السيد - موشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلى، قال عن قوة الخط المزعوم قبل حرب أكتوبر: "خط بارليف سيكون الصخرة التى تتحطم عليها عظام المصريين، وسيكون مقبرة الجيش المصرى"، إلا أن هذه الكلمات لم تحبط عزيمة المصريين واستطاعوا تحطيم الخط فى 6 ساعات، وأرخت عدد كبير من الصور للحظة العبور وظلت خالدة إلى يومنا هذا.

خط بارليف وتجهيزاته

صور الإسرائيليون خط بارليف بأنه خط حصين لا يمكن تدميره ولو بقنبلة ذرية، ومن يحاول اقتحامه سيتحول إلى كتلة لهب، حيث يتكون من كتل خرسانية شديدة التحصين، وتم إنشاؤه بعد حرب يونيو 1967 وهو أحد تطبيقات نظرية الحدود الآمنة لإسرائيل، وقد شيدت إسرائيل خط بارليف على جبهة قناة السويس بطول 110 كم، ويحتوى على 36 نقطة حصينة، المسافات بينهما 1 كم فقط فى الاتجاهات المهمة، والواحدة منها كانت كفيلة بتدمير كتيبة مشاة مكونة من 900 جندى تقريبا.

واحتوت النقطة الواحدة من نقاط خط بارليف على 26 دشمة للرشاشات، 24 ملجأ للأفراد، 4 دشم للأسلحة المضادة للدبابات، 4 دشم للأسلحة المضادة للطائرات، 3 مرابض دبابات، 6 مرابض للهاون، مرابض للمدفعية، 15 نطاق من الأسلاك الشائكة بينهم حقول ألغام.

واحتوى الخط على تحصينات خرسانية وقضبان حديدية للحماية من القصف المدفعى والغارات الجوية، وتستطيع تحمل أى ضربات مباشرة بالأعيرة الثقيلة، وجميع التحصينات كانت مغطاة بساتر ترابى يبلغ ارتفاعه 20 مترا فوق الأرض بزاوية ميل 45 درجة، وكان من ضمن تحصينات خط بارليف خزانات وقود، الخزان الواحد يحتوى على 200 طن من المواد المشتعلة، يخرج منها مواسير كانت قدرتها كفيلة بتحويل سطح القناة لكتلة نار حتى 700 درجة مئوية لمدة من 15 إلى 30 دقيقة، مما ينتج عنه احتراق أى جسم على سطح القناة وتدمير فكرة العبور نهائياً.





وكان هناك شبه إجماع بين معظم الخبراء العسكريين فى العالم بأن عملية العبور واقتحام خط بارليف شبه مستحيلة إلا إذا خاطر المصريون بعشرات الألوف من الضحايا.

الاقتحام وملحمة العبور

فكرت القيادة المصرية فى ذلك الوقت، فى كيفية تدمير هذا الخط، حيث اقترح أحد مهندسى القوات المسلحة المصرية وهو الراحل اللواء المهندس باقى زكى يوسف استخدام مضخات مياه بضغط عالى لإزاحة الرمال وفتح الثغرات، وبالفعل كان ذلك هو الحل الأمثل لإزاحة الساتر الترابى أمام الدبابات.

وفى يوم 6 أكتوبر 1973 العاشر من رمضان، سقط خط بارليف خلال ساعات معدودة، وسقط معه 15 موقعاً حصيناً، بالإضافة إلى حصار المتبقى وعبر أكثر من 30 ألف جندى مصرى خط بارليف فى 3 ساعات فقط وتم فتح عدة ثغرات بمضخات المياه لعبور المجنزرات.

كما بدأ أكثر من ألفى مدفع ثقيل قصفه لمواقع العدو فى نفس اللحظة التى عبرت فيها سماء القناة مائتان وثمانى طائرات تشكل القوة الجوية المكلفة بالضربة الجوية الأولى التى أصابت مراكز القيادة والسيطرة الإسرائيلية بالشلل التام، بعد ذلك بدأت عمليات نصب الكبارى بواسطة سلاح المهندسين ليتم تحطيم أسطورة خط بارليف.





ولعبت البحرية المصرية دوراً مهما فى تحقيق نصر العاشر من رمضان، حيث كانت هناك مهام عديدة ملقاة على عاتقها واستطاعت تحقيقها بنجاح ومنها معاونة أعمال قتال الجيوش الميدانية فى سيناء سواء بالنيران أو بحماية جانب القوات البرية المتقدمة بمحاذاة الساحل.

وأنهت حرب العاشر من رمضان أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يُقهر، وكانت بداية الانكسار للعسكرية الإسرائيلية، وسيظل هذا اليوم العظيم العاشر من رمضان مصدر مجد وفخر يحيط بقامة العسكرية المصرية على مر التاريخ، ويظل وساما على صدر كل مسلم وعربى.