مصر تحصل على ميداليتين فى معرض بيروت الدولى للابتكار

وأوضح التقرير، وفقا لبيان صحفى، أن المعهد حصل على ميداليتين (ذهبية وفضية) خلال المشاركة بالمعرض، وأن مكتب التايكو بالمعهد شارك بمخرجين بحثيين حيث تقدمت الدكتورة سوسن عبدالهادى الحاصلة على الميدالية الذهبية، بمخرج بحثى بعنوان "تحضير وتوصيف متراكب نانوى جديد كقطب معاكس لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية المستحثة بنقاط الكم".
كما تقدم شريف على يونس، بمخرج بحثى بعنوان "طريقة لتحضير المعادن النانونية صفرية التكافؤ من الحديد أو الفضة أو ثنائية المعدن من الحديد والفضة بالفينولات المستخلصة من مياه الصرف الصناعى كعوامل اختزال" وحصد عنه الميدالية الفضية.
وتضمن التقرير مشاركة أكثر من 70 اختراعا من 14 دولة فى المعرض ضمن فئات مختلفة، حيث يقوم بالتحكيم نخبة من الحكام الدوليين ومن اللجنة العلمية فى الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، وشارك فى معرض بيروت الدولى للابتكار BIIS 2021 عدد من المخترعين من دول: (لبنان، كندا، مصر، ألمانيا، اندونيسيا، إيران، العراق، المغرب، عُمان، رومانيا، سوريا، تركيا، اليمن، السودان).
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