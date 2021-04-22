إنفوجراف .. 7 خدمات أون لاين لأصحاب بطاقات التموين

جدة - نرمين السيد - ومن أهم الخدمات الجديدة، إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا، واستخراج بطاقات التموين إلكترونيا، والبدل التالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

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