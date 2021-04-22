جامعة الإسكندرية تحقق 12 هدفا للتنمية فى التصنيف البريطانى

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، إن جامعة الإسكندرية صنفت فى المركز الثالث محليا وفى الشريحة 301 - 400 عالميا من بين 1115 جامعة من 94 دولة.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن التصنيف البريطانى وضع جامعة الإسكندرية فى أعلى قائمة ثلث جامعات العالم المقيمة هذا العام، وذلك لتميزها وتحقيقها 12 هدفا للتنمية المستدامة هى أرقام "1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 11، 13، 16، 17".

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذا التصنيف يعتمد على معايير المشاركة الحقيقية والموثقة لأنشطة الجامعة المرتبطة بتحقيق الأهداف الأممية الــ17 للتنمية المستدامة كأحد مؤشرات النجاح فى النهوض بدور الجامعة فى تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

ووفقا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، سجلت الجامعة مراكز متقدمة فى أهداف التنمية المستدامة ضمن التصنيف البريطانى كالتالى:

- المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 83 عالميا في الهدف الرابع "التعليم الجيد".

- المركز الأول محليا وفى الشريحة101 - 200 عالميا فى الهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية".

- المركز الثانى محليا، وفى الشريحة 201 – 300 عالميا فى الهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

- صنفت الجامعة عالمياً فى الشريحة 201 – 300 فى الهدف التاسع "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية"، والهدف الثالث عشر "العمل المناخى".

- فى الشريحة 301 – 400 فى الهدف الثانى "القضاء التام على الجوع" والهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة".

- فى المركز + 401 فى الهدف الأول "القضاء على الفقر".

- فى الشريحة 401 – 600 فى الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاهية" والهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" والهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، والهدف الحادى عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة".