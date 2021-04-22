Scimago الأسبانى: جامعة الإسكندرية الثانية محليا والـ 637 عالميا

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك، الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وقال إن الجامعة ارتفع ترتيبها 4 مراكز عن عام 2020 على الموقع الأسبانى، لتصبح فى المركز الـ 637 عالمياً.

وأضاف قنصوه، فى بيان، اليوم الخميس، إن الموقع وضع جامعة الإسكندرية فى المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعة القاهرة بعد أن كانت الرابع فى عام 2020.

وأشار إلى أن معدل نشر الأبحاث فى المجلات المفهرسة عالمياً فى ازدياد مستمر إذ بلغ 2473 بحثاً فى عام 2020 مقارنة بنشر 1922 بحث فى عام 2019 بزيادة قدرها 28.7%.

ووجه رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لحرصهم على الاستمرار والتواجد فى مصاف الجامعات العالمية، وتحقيق مراكز متقدمة، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030.