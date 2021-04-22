صور.. محافظ المنيا: فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو المقبل

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جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان بسيونى عميد كلية الهندسة، والمستشار وائل فرحات المستشار القانونى للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس وائل مختار مدير مديرية الإسكان، والمهندس ماركو وهيب بكلية الهندسة.
وقال محافظ المنيا، إنه بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو المقبل، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين وستكون البداية بمدينة المنيا، على أن يبدأ التطبيق فى باقى مراكز ومدن المحافظة بدايةً من 1 يوليو 2021.
واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، فضلا عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتى تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة.
كما راجع المحافظ، منظومة استصدار التراخيص، وأطلع على كل الإمكانيات والاستعدادات فى الجامعة والمراكز التكنولوجية، موجها بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين كل الاطراف والجاهزية والاستعداد التام لبدء تطبيق المنظومة الجديدة.
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