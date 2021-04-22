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صور.. محافظ المنيا: فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو المقبل

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محمد صابر 2021-04-22 11:18 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماعا تنسيقيا مع جامعة المنيا، لمناقشة ضوابط العمل الخاصة باللجنة المشرفة على أعمال تراخيص البناء والتى ستبدأ فى تلقى طلبات الترخيص مطلع مايو 2021، وذلك لرفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان بسيونى عميد كلية الهندسة، والمستشار وائل فرحات المستشار القانونى للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس وائل مختار مدير مديرية الإسكان، والمهندس ماركو وهيب بكلية الهندسة.


وقال محافظ المنيا، إنه بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو المقبل، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين وستكون البداية بمدينة المنيا، على أن يبدأ التطبيق فى باقى مراكز ومدن المحافظة بدايةً من 1 يوليو 2021.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع  تفاصيل الضوابط الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، فضلا عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتى تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة.

محافظ المنيا


كما راجع المحافظ، منظومة استصدار التراخيص، وأطلع على كل الإمكانيات والاستعدادات فى الجامعة والمراكز التكنولوجية، موجها بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين كل الاطراف والجاهزية والاستعداد التام لبدء تطبيق المنظومة الجديدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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