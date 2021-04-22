صور.. محافظ المنيا: لن أسمح بأى تقصير فى سرعة إنجاز مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى، محافظ المنيا، على متابعته الدقيقة واليومية للموقف التنفيذى لكل المشروعات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددا على سرعة الإنجاز فى كل القطاعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة، ولافتا إلى أن المحافظة سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تنفيذ المبادرة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده المحافظ، لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.



واستعرض المحافظ مع مسؤولى ورؤساء الهيئات والشركات نسب التنفيذ فى كل المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولى إهتماما كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.



وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بأى تراخى، أو تهاون وتقصير فى سرعة المتابعة والإنجاز لكل المشروعات الجارية حسب جداولها الزمنية، إلى جانب العمل على إزالة أى معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، مشيدا بالجهد المبذول من هيئتى مياه الشرب والصرف الصحى، والأبنية التعليمة، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة فى العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.



واستعرض نائب محافظ المنيا النموذج التجريبى لبوابة حياة كريمة والتى وجهت وزارة التنمية المحلية بإطلاقها فى كل المحافظات فى إطار دعم الوزارة للتحول الرقمى من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والدقة والجودة التى تسعى لها الوزارة خصوصا بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لما تضمنه من ضخامة مشروعات ستغير وجه الحياة بالريف المصرى.



وتتضمن البوابة جزء خاص بالمسؤول لمتابعة المشروعات وجزء خاص بالمواطن للمشاركة وتلقى كل المعلومات بشكل علمى دقيق.