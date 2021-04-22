صور.. محافظ المنيا: لن أسمح بأى تقصير فى سرعة إنجاز مشروعات «حياة كريمة»

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده المحافظ، لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.
واستعرض المحافظ مع مسؤولى ورؤساء الهيئات والشركات نسب التنفيذ فى كل المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولى إهتماما كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.
وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بأى تراخى، أو تهاون وتقصير فى سرعة المتابعة والإنجاز لكل المشروعات الجارية حسب جداولها الزمنية، إلى جانب العمل على إزالة أى معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، مشيدا بالجهد المبذول من هيئتى مياه الشرب والصرف الصحى، والأبنية التعليمة، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة فى العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.
واستعرض نائب محافظ المنيا النموذج التجريبى لبوابة حياة كريمة والتى وجهت وزارة التنمية المحلية بإطلاقها فى كل المحافظات فى إطار دعم الوزارة للتحول الرقمى من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والدقة والجودة التى تسعى لها الوزارة خصوصا بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لما تضمنه من ضخامة مشروعات ستغير وجه الحياة بالريف المصرى.
وتتضمن البوابة جزء خاص بالمسؤول لمتابعة المشروعات وجزء خاص بالمواطن للمشاركة وتلقى كل المعلومات بشكل علمى دقيق.
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