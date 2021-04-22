محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي متابعته الدقيقة واليومية للموقف التنفيذي لكافة المشروعات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشدداً علي سرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة، ولافتاً إلي أن المحافظة سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تنفيذ المبادرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.
استعرض المحافظ مع مسئولي ورؤساء الهيئات والشركات نسب التنفيذ في كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، لافتاً إلي أن القيادة السياسية تولى إهتماما كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وشدد المحافظ علي أنه لن يسمح بأي تراخي، أو تهاون وتقصير في سرعة المتابعة والإنجاز لكافة المشروعات الجارية حسب جداولها الزمنية، إلى جانب العمل علي إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، مشيداً بالجهد المبذول من هيئتي مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمة، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.
واستعرض نائب محافظ المنيا النموذج التجريبي لبوابة حياة كريمة والتي وجهت وزارة التنمية المحلية بإطلاقها فى كافة المحافظات فى إطار دعم الوزارة للتحول الرقمى من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والدقة والجودة التى تسعى لها الوزارة خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لما تضمنه من ضخامة مشروعات ستغير وجه الحياة بالريف المصرى
وتتضمن البوابةجزء خاص بالمسئول لمتابعة المشروعات وجزء خاص بالمواطن للمشاركة وتلقى كافة المعلومات بشكل علمى دقيق،
وفي نهاية الاجتماع ناقش محافظ المنيا موقف مبادرة " سكن كريم " موجهاً الوحدات المحلية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئول مبادرة حياة كريمة بالمنيا، وكافة الجهات الشريكة والمعنية، للتنسيق وتوحيد الجهود فيما بينها، لإعداد بيان متكامل بكافة الأسر المستحقة والتي تنطبق عليها الشروط والمعايير المقررة، وذلك للخروج بنتائج دقيقة ومحددة تكفل وصول الدعم للأسر المستحقة.
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