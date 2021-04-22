تنظيم دورة جديدة لتنمية مهارات العاملين بصندوق التنمية المحلية

في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتركيز علي رفع مهارات العاملين بالمحليات وتعزيز قدراتهم بما ينعكس علي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ... ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هي دورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي باستخدام برنامج (spss) للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال اعداد دراسات الجدوي وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالإدارات الهندسية وإدارة التخطيط والمشروعات، بالاضافة إلي دورة تنمية قدرات المديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية والاقراض ودورة برنامج إدارة المشروعات (PMP) ويستفيد من الدورات 122 متدرباً من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي اهتمام الوزارة بتنمية مهارات القائمين علي تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لافتاً إلي تنظيم الوزارة للأسبوع الثاني علي التوالي دورة تدريبية جديدة لتنمية مهارات العاملين في صندوق التنمية المحلية في المحافظات بما يعمل علي سرعة الاستجابة لطلبات الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية .

وأوضح اللواء شعراوي أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية في القري بما يتيحه من فرص إقراض ميسرة وسريعة للشباب والمرأة المعيلة للمساهمة في القضاء علي البطالة وتحسين مستوي المعيشة، مشيراً إلي أن الصندوق يقرض مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية سواء الانتاجية أو التسويقية أو الخدمية ويمنح الصندوق قروضه للأفراد وشركات الأفراد والجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة .

من ناحية أخري احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هي تنمية قدرات المديرين والعاملين فى صندوق التنمية المحلية والإقراض، ودورة كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الاعلام ، بالاضافة الي دورة إعداد الجرافيك والإنفوجراف والفيديو والمونتاج واستفاد من الدورات 108 متدربين من جميع المحافظات .