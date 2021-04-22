روسيا: إبرام عقد لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في مصر

أعلنت موسكو أنها أبرمت عقدا كبيرا لإنتاج عشرات ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في مصر.
وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان أصدره اليوم الخميس، أن العقد الذي أبرمه مع شركة Minapharm المصرية للأدوية وشركة ProBioGen التابعة لها، ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي في مصر سنويا في المرحلة الأولى، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشار البيان إلى أن الطرفين ينويان إطلاق عملية نقل التقنية في المستقبل القريب من أجل الشروع في إنتاج اللقاح الروسي في مصانع Minapharm بالقاهرة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.
ووافقت هيئة الدواء المصرية، على منح الترخيص الطارئ للقاح سبوتنيك v، فى إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات مصر من اللقاحات للتصدى لجائحة فيروس كورونا.
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