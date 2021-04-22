/628102/محمود-القط-العاشر-من-رمضان-سيظل-مصدر--إلهام-لعزيمة-المصريين

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن ذكرى العاشر من رمضان و ما قام به أبناءالقوات المسلحة من ملحمة لاسترداد الأرض و الكرامة المصرية وهم صائمون سيظل مصدر إلهام و نبراس للمصريين و هم يواجهون التحديات التى تواجههم على مر العصور.

محمود القط: الحرب لم تعد حرب سلاح

وأشار النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الحرب لم تعد حرب سلاح إنما حرب أفكار و عقول و التحدي الحقيقي هو تنمية الوعي و مواجهة الفكر بالفكر و الرهان على فطرة و كياسة الشعب المصري،مؤكدا على أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية بكل أنواعها لتعزيز مفهوم المواطنة و نقل الأخبار الصحيحة و إرساء روح المحبة و التآخي، التى يتميز بها الشعب المصري و يسعى أعداؤه أن يخترقوا صلابتها.

محمود القط يشيد المنتج من أعمال درامية

وأشاد النائب محمود القط بم تم إنتاجه من أعمال درامية خلال سهر رمضان المبارك هذا العام من مسلسلات هادفة تتحدث عن بطولات القوات المسلحة و الشرطة الباسلة مجسدة لما يحاك دائما للوطن من مؤامرات هدفها زعزعة استقراره و أمان شعبه.

ولفت محمود القط، إلي ضرورة تطوير الأداء في استخدام التكنولوجيا الرقمية و جميع وسائل تواصل المعلومات الرقمية ليكون لدى المجتمع المصري دائما قاعدة معلومات تكون حصن له ضد اي معلومات كاذبة ،مؤكدا على أن حرب العاشر من رمضان ستظل دوما فخر و شموخ للمصريين يحكوها لأبنائهم و أحفادهم و يستثمروا عزيمة و روح النصر لمواكبة التطور لبناء مستقبلهم و الحفاظ عليه.