هند جوزيف:لُقن العدو صفعه تحطمت فيها اسطورة الجيش الذي لايقهر

/628105/هند-جوزيفلقن-العدو-صفعه-تحطمت-فيها-اسطورة-الجيش-الذي-لايقهر

قالت النائبة هند جوزيف، عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن العاشر من رمضان الذكرى الـ٤٨ لانتصار عظيم، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، والتى تمثل الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر،مؤكدة على أنها لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات.

هند جوزيف تثمن انتصار العاشر من رمضان

وثمنت هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، بانتصار العاشر من رمضان، لافتة إلي أنه حدث فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون الصائمون من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائى فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصين الذي كان يقولون عنه الكثير من القصص والحكايات وانه لايمكن تحطيمه وكعادته المحارب المصري لايعرف المستحيل، وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

‏وأكدت هند جوزيف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ،على ان هذه الذكرى ستظل محفوره في الاذهان والعقول بمرور السنين وسنظل نروي لابناؤنا عنها وسيظل ابناؤنا يرووها لابنائهم لأنها فخر لنا جميعا كمصريين.

‏كما أن التاريخ سيسطر بحروف من ذهب عن انتصارات المصريين التي لن تتوقف عبر التاريخ وفي كل زمان سيظل العالم يشاهد اسطوره المحارب المصري ليس في ميدان الحرب فقط ولكن في جميع المجالات.

‏وأشارت هند جوزيف إلي أن المصريين اعتادوا عبر التاريخ ومختلف العصور والسنين ان يحققون الانتصارات والان هم في معترك آخر وهو إثبات الذات وهذا المعترك لايقل عن حرب العاشر من رمضان وهو معترك الإصلاح الاقتصادي في ظل جائحه كورونا،مشيرة إلي الاشادات الدولية من جميع بما حققه المصريين واصفين اياه بالاعجاز وفقا لمعدلات النمو فكل يوم نرى انجاز ومشروع جديد في ظل القياده الحكيمه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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‏ وتابعت هند جوزيف حديثها ان هذه هي طبيعه المصري لايعرف سوي الانتصار في كل العصور يصر ان يحقق الانتصار قادر بطبيعته على صنع المعجزات في كل الازمنه. قادر على اجتياز جميع التحديات عاشق لتراب هذا الوطن وهذا هو سر انتصاره على مر العصور