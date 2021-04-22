/628108/بالأسماء-الأهلي-أخر-10-سنوات-بدون-مهاجم-سوبر

في اخر 10 سنوات لم تشهد قائمة النادي الأهلي مهاجم يستمر داخل جدران القلعة الحمراء لديه القدرة على الاستمرار في قيادة الفريق فترة طويلة، فرغم تألق البعض، إلا أن الإصابات أو عدم الالتزام أو المستوى الفني وأسباب كثيرة حالت دون أن يكون للأهلي مهاجم يملك القدرة على الاستمرارية.

فيما من الممكن ان يكون السبب هو الإدارة، ولكن لماذا هذا المركز تحديداً، خلال 10 سنوات تولي عدد كبير من المدربين المارد الأحمر وجميعهم مميزين، ومن ابرزهم مانويل جوزية، وحسام البدري وفتحي مبروك ومحمد يوسف، و زيزو وجاريدو وبيسيرو ومارتن يول ولاسارتي فايلر، واخيراً موسيماني المدير الفني الحالي للشياطين الحمر.

أستطاع النادي الأهلي أن يضم عدد كبير خلال المواسم السابقة، أكثر من عشرين مهاجم بالإضافة لتصعيد ووجود لاعبين من أبناء النادي هم عماد متعب وأسامة حسني وعمرو جمال وعمر بسام، وظهور لأحمد حسن كوكا .

وفي موسم 2010/2011 تواجد بقائمة الأهلي محمد طلعت وفرانسيس ومحمد غدار من خارج القلعة الحمراء بجانب محمد ناجي جدو، والسيد حمدي، ودومينيك دا سيلفا ومحمد فضل.

2011-2012

بينما في موسم 2011/2012 تواجد الإيفواري أوسو كونان والبرازيلي فابيو جونيور، وفي 2012/2013 وأحمد عبدالظاهر، وفي 2013/2014 تواجد بالقائمة هاني العجيزي وأحمد رؤوف .

وقد واصل إدارة النادي الأهلي في البحث عن مهاجم سوبر يستمر داخل الفريق ويتألق بدون أي عواقب أو ازمات، وفي موسم 2014 -2015 تعاقد مع صلاح الدين سعيدو والنيجيري بيتر ايبي، ثم ضم بعدهم جون أنطوي والجابوني ماليك إيفونا.

وليد ازارو

في موسم 2016 تعاقد مع مروان محسن وجونيو أجايي وكوليبالي، ووليد أزارو تعاقد الأهلي مع وليد أزارو النجم الدولي المغربي، ولكن الحظ لم يخدمه فقد عاني فترة كبيرة حتي استطاع ان يحتل صدارة الأكثر أحرازاً للأهداف في الدوري المصري، ولكن لم يستمر ورحل إلي الدوري السعودي، بينما ايضاً صلاح محسن وبادجي، وأحمد ياسر ريان الذي يلعب في سيراميكا كيلوبترا، كل هؤلاء يلعبون في مركز المهاجم الصريح فقط.

والتر بواليا

وأخيراً في الموسم الحالي 2020-2021 تعاقد الأهلي مع المهاجم والتر بواليا من نادي الجونة بعد تألقة المولفة والأشادات التي نالها اللاعب ولكن بعد انضمام للقلعة الحمراء لم يقدم أي من المطلوب ولم يحرز سوي هدفين فقط منذ انضمامة لصفوف الفريق.