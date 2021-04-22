/628109/شديد-الحرارة-على-جنوب-الصعيد-تعرف-على-طقس-الأسبوع-بالدرجات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

حالة الطقس في الليل

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

فرص أمطار خفيفة ورعدية

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة. الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة. ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة. وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة. وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة. وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة .

حالة الطقس الجمعة 23 أبريل 2021 :

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس السبت 24 أبريل 2021 :

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ح الة الطقس الأحد 25 أبريل 2021 :

نشاط الرياح احيانا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

حالة الطقس الاثنين 26 أبريل 2021 :

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.