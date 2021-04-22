/628110/نهاية-جلسات-الأسبوع-تراجع-المؤشر-الرئيسي-للبورصة-المصرية-في-مستهل-تعاملات-جلسة-الخميس

البورصة المصرية ومؤشراتها تباينت اليوم الخميس، في مستهل تعاملات نهاية جلسات الأسبوع حيث تراجع المؤشر الرئيسي.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، حيث ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

نزول مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2027 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12867 نقطة.

كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4079 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2908 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وهم رواد السياحة رواد، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبور للاستثمار العقاري.

تباين تعاملات الداخليين والمساهمين

كما تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 670.4 ألف سهم.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري 5.7 مليون سهم، 317 ألف سهم، 6566 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات المالية 230 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

بنك كريدي أجريكول مصر

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك كريدي أجريكول مصر، القابضة المصرية الكويتية، مصر للفنادق، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 74022 سهم، 25 ألف سهم، 300 سهم، 61125 سهم، 258.1 ألف سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 170 ألف سهم.

كما أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية-ايسترن كومباني، بيع الأولى عدد 76 ألف سهم وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه عدد 6.4 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 824 ألف سهم، بيع الثانية 80 ألف سهم.

وأعلنت شركتا مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، نتائج أعمالهم خلال الفترة من يوليو عام 2020 إلى مارس عام 2021، وحققت الأولى صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 10.366 مليون جنيه مقارنة مع 10.017 مليون جنيه بزيادة بنحو 0.349 مليون جنيه بنسبة نمو 3.5%، وحققت الثانية 113.6 مليون جنيه مقابل 113.8 مليون جنيه.

مؤسسة "أوكسفورد بيزنس جروب"

وقالت مؤسسة "أوكسفورد بيزنس جروب" البريطانية، إن الصادرات الصناعية فى مصر ستكون محركا رئيسيا للانتعاش الاقتصادى فى البلاد مع استمرار آثار وباء كورونا فى البلاد.

ونقل الموقع تصريحات وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع لوسائل الإعلان حول خطط مصر لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار على المدى الطويل، ارتفاعاً من مستويات ما قبل الوباء التي بلغت حوالي 30 مليار دولار، عن طريق تحويل تركيزها نحو المزيد من الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية.

تعزيز لوجستيات التصدير

وقالت "أوكسفورد بيزنس جروب" أو "مجموعة أوكسفورد للأعمال"، إن الاستراتيجية التي ستقود هذا النمو تتضمن تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات من الشركات الصغيرة.