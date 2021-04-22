/628111/مفاجآت-كارتيرون-في-مباراة-الزمالك-و-الإنتاج-الحربي-تفاصيل

يستعد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لمفاجئة نادي الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الثنائي على ملعب الأهلي we السلام، حيث ينوي الفرنسي إجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي الذي خاض به الفريق الأبيض مواجهة المارد الأحمر الماضية التي خسرها الفريق بثنائية مقابل هدف واحد.

وينوي الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض إجراء تغيير في مركز حراسة المرمي، ومن المقرر أن يحرس عرين الفارس الأبيض اليوم محمد أبو جبل حارس الفريق أمام الإنتاج الحربي بدلا من محمود عبدالرحيم جنش الذي لم يكن موقفا خلال مواجهة الأهلي الماضية.

ويغيب محمود علاء عن مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف الأمر الذي يجعل من مشاركة محمد عبدالغني بجانب محمود الونش أمر منطقي، وكذلك حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن بدلا من حازم إمام لاعب الفريق الأبيض.

ويستعد سيف الدين الجزيري لقيادة خط الهجوم الزملكاوي خلال مباراة اليوم بين الفريق الأبيض ومنافسه الإنتاج الحربي بدلا من مروان حمدي، يأتي هذا في ظل تألق الأول على الأخير في المباريات السابقة على رأسها مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، الذي خسرها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

ويأمل الزمالك إستغلال تعثر المنافس التقليدي في مباراة الأمس التي خسرها المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد أمام سموحة، ويسعى الزمالك الإبتعاد في جدول ترتيب الدوري وتوسيع فارق النقاط مع الأهلي وصيف البطولة على الرغم من تبقى مباراتين مؤجلتين للفريق الأحمر.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

ومن المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي.

في الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – أحمد سيد زيزو.

قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

ويدخل الزمالك مباراة الإنتاج الحربي بغيابات متعددة منها شيكابالا وحازم إمام للإصابة كذلك يوسف أوباما، فيما يفقد الفارس الأبيض خدمات محمود علاء مدافع الفريق الأبيض بداعي الإيقاف. وكان باتريس كارتيرون قد قرر ضم عدد من اللاعبين في قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وأحمد زيزو وحسام اشرف وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.