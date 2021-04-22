/628112/قرار-صادم-من-الاتحاد-الإيطالى-بسبب-دورى-السوبر-الأوروبى

رفض الأتحاد الإيطالي لكرة القدم معاقبة الثلاث فريق يوفنتس ووميلان وإنتر وذلك بعد المشاركة فى دورى السوبر الأوروبى، وكان يوفنتوس وإنترو ميلان، جزءاً من بطولة دورى السوبر الأوروبى، قبل الإنسحاب مساء أمس الأربعاء.

وقال جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالى، فى تصريحات نشرتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية:” لايمكن معاقبتهم بسبب فكرة لم تتحقق”.

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وتابع قائلاً "لا توجد أشكال للمحاكمات أو الأحكام المقررة" للأندية الثلاثة المعنية، لقد دافعنا بقوة عن حدود قيم وقواعد عالم كرة القدم".

وأستكمل حديثة قائلاً "قد يبدو لي أن كل شئ عاد علي طبيعتة، ولكن يجب أن يجعلنا نفكر في حقيقة أن شيئًا ما لا يعمل".

ووأصل" فيما إنه حافز هناك حاجة إلي الأقتراحات لمنع المزيد من الهرب من المستقبل”.

وأضاف "ليس لدي اجتماعات مقررة مع الإدارة العليا للأندية الثلاثة، يوم الاثنين سيكون هناك المجلس الفيدرالي، لكن لا توجد أشكال للمحاكمات أو الأحكام".

واختتم حديثة الفكرة التي لم يتم تحقيقها لا يمكن المعاقبة، إذا كان من المفترض أن تتحقق في المشتقبل مشاريع تتعارض مع القواعد القانونية،فسيتم تقييم هيئات العدالة".

12 ناديا كبيرا في قارة أوروبا

والجدير بالذكر أن أعلن 12 ناديا كبيرا في قارة أوروبا التواجد والمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، وزاد عليهم منذ قليل فريق بايرن ميونخ الألماني، والذي كان مترددا في قبول المشاركة.

ويعتبر بنك جيه بي مورجان الأمريكي، هو من أكبر البنوك المتخصصة في الخدمات المالية المصرفية، ومتعدد الجنسيات، ويعتبر أكبر بنك في أمريكا، وتبلغ أصول الولايات المتحدة حوالي 2.515 تريليون دولار.

ويعتبر أيضا بنك جيه بي مورجان المزود الرئيسي للخدمات المالية، وهو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

وسيكون فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مكلفا برئاسة دوري السوبر الأوروبي، لأن الفكرة كان يعمل عليها منذ سنوات عديدة، وأنضم له حتي الآن 12 فريق بجانبة وهم: آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ميلان، يوفنتوس، إنتر ميلان، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ.

ريال مدريد

وكان الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد الإسباني نشر بيانا موحدا للأندية وجاء فيه كالتالي: "أنه سيتم دعوة 3 أنيدة آخرى قبل بداية البطولة التي من المفترض أن تقام في أغسطس القادم، وأن نظام المسابقة عبارة عن مشاركة 20 ناديًا، وهم 15 ناديًا مؤسسًا و5 أخرى، يتم تصنيفها سنويًا بناء على أداء الموسم السابق.. وستواصل جميع الأندية المنافسة في دورياتها الوطنية".