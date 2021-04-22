بعد فتح الباب لتراخيص البناء.. ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس

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استقرت أسعار مواد البناء اليوم الخميس، في السوق المحلي، حيث سجل سعر طن الحديد مابين 13800 إلى 14000 للمستهلك.

فيما شهدت أسعار مواد البناء، اليوم الخميس 22 أبريل، استقراراً في السوق المحلى لجميع الخامات حيث سجل حديد التسليح 13500 – 13650 جنيها للطن في المصنع، والسعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس:

بالنسبة لأسعار الأسمنت فيتراوح بين 700-800 جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها.

أسعار الجبس والطوب

أما أسعار الجبس فسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، فيما سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

ارتفاع بنسبة 62% في 2021

ووفق تقرير لمجلس مواد البناء، فإن صادرات قطاع الحديد والصلب سجلت إجمالى ارتفاع بنسبة 62% خلال أول شهرين من 2021 لتبلغ 187مليون دولار مقابل 116مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

موعد فتح الباب لتراخيص البناء

فيما أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم.

طريقة فتح التراخيص

شعراوي أكد أن الأمر سيتم بشكل تجريبي لمدة شهرين، على أن يتم فتحها في حي واحد لكل محافظة سيتم اختياره والإعلان عنه، ثم ستفتح بعد شهرين بناء على تقييم التجربة.

اشتراطات البناء المعلنة

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة.

مدة استخراج الرخصة

وأشار شعراوي، إلى أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر فى أى مشكلة أو معوقات خلال فترة تجربة تطبيق الاشتراطات، كما سيتم إصدار كتيب يضم كل الاشتراطات.

أي جهة ستخرج الرخصة؟

استخراج الرخصة سيعتمد على الحى والجامعات ونقابة المهندسين وكل جهة سيكون لها إجراءات واختصاصات معينة، لافتًا إلى أن أهم نقطة هى كود الجراجات، نظرا لأهمية توسعة الشوارع، وكود الجراجات الجديد يتماشى مع مساحة الشقة.

استبدال كافة التراخيص الورقية

بينما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استبدال كافة التراخيص الورقية المعتمدة من المركز التكنولوجي للخدمات أو المراكز التكنولوجية بالأحياء وتشتمل على محال، إشغالات، اعلانات، بناء، هدم، ترميم وغيرها، بتراخيص إلكترونية يحصل عليها المواطن مباشرة من بوابة خدمات المحلياتhttps://lgs.gov.eg/#/home).

كافة الطوابع والأختام بـ QR code

فضلا عن استبدال كافة الطوابع والأختام بـ QR code، مرفق بها إحداثي الموقع لإضفاء معايير المصداقية والحوكمة على التراخيص على أن يتم ارسال الـ QR code للمواطن في رسالة مع إمكانية حصوله على ترخيص ورقي بناء على طلبه فقط من المراكز التكنولوجية.