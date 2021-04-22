صور.. برنامج فرصة يطلق مشروع الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، الملتقى التدريبى الأول لإعداد الميسرين فى إطار إطلاق مشروع الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى ومكافحة الفقر التابع لبرنامج "فرصة" بالتعاون مع مؤسسة "صناع الحياة مصر" ، وذلك بهدف تعديل سلوك مستفيدى برامج الحماية الاجتماعية القادرين على العمل.





وجاء الملتقى التدريبى على مدار 3 أيام بمشاركة 20 مدربا شابا من محافظات (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، القليوبية، الشرقية، قنا)، وتحت إشراف الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى "برنامج فرصة" وأعضاء من فريق برنامج فرصة.

وتناول المُلتقى ثلاث موضوعات رئيسية، حيث ركز اليوم الأول على مهارات التيسير والتدريب والتواصل والاتصال، بينما ركز اليوم الثانى على تفاصيل خدمات برنامج فرصة وإعداد الميسرين لتنفيذ منهجية جلسات تعديل وتحفيز السلوك نحو الانتقال من المساعدات إلى العمل.

كما تضمن اليوم الثالث مهارات تقديم الدعم والإرشاد للمشروعات المدرة للدخل، وطبيعة الجلسات التى يتم تنفيذها مع مستفيدى برنامج فرصة من قِبل المتطوعين، ويساهم المشاركين فى المُلتقى بعد انتهاء برنامجهم التأهيلى فى إعداد وتأهيل 2.500 متطوع فى المحافظات التسعة على تقديم الدعم والإرشاد للأسر المُستحقة أثناء حصولهم على تدخلات برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى والعمل على بناء شبكات محلية تشمل 200 متطوع شاب فى كل محافظة يعمل فيها برنامج فرصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاطف الشبراوى أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادى كتوجه أساسى نحو تحسين جودة حياة الأسر والأفراد والمجتمع، مضيفا أن الوزارة تدعم الأسر محدودة الدخل والمهمشة ليس فقط من خلال الدعم النقدى المشروط ولكن أيضاً من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص وتوفير أدوات إنتاج وتوظيف ذاتى للأفراد لتعظيم ثمار عملهم.

وأوضح أن الوزارة أدرجت التمكين الاقتصادى فى جميع برامجها من برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والبرنامج القومى لتنمية الأسرة والبرنامج الرئاسى "حياة كريمة" حتى تصل إلى إحداث أثر ملحوظ فى مؤشرات التنمية المحلية.

وأشار الشبراوى إلى أن برنامج "فرصة" لا يسعى فقط لتعزيز الخدمات المبتكرة لدعم الأفراد الراغبين فى الانخراط فى العمل والانتقال من المساعدات إلى الإنتاج، وتوفير التدريب والتأهيل لسوق العمل والمساهمة فى توفير ودعم وسائل الإنتاج، وفتح فرص التسويق فقط، ولكن يسعى أيضا لتكوين شبكات من الدعم الفنى وإرشاد الأعمال التجارية صديقة الفقراء وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة.