صور.. محافظ الفيوم يتابع عددا من الأحياء والقرى داخل مركزين

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وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان صحفى، أن الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، شملت تفقد الطريق الدائرى وشارع أحمد شوقى بمدينة الفيوم، وقريتى زاوية الكرادسة، وبنى صالح التابعتين لمركز الفيوم، إضافة إلى قرية السيليين بمركز سنورس، موجهاً رئيس مدينة الفيوم بتفقد قرى دسيا، وتلات، والشيخ فضل.
كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بغلق 8 مقاهٍ لتقديمها "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، وذلك بواقع 3 مقاه بقرى دسيا، وتلات، والشيخ فضل، ومقهى بالطريق الدائرى، ومقهى بشارع أحمد شوقى بمدينة الفيوم، ومقهى بزاوية الكرادسة، ومقهى بقرية بنى صالح، وكافية بقرية السيليين، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
ولفت المتحدث الرسمى، إلى توجيهات محافظ الفيوم، لمسؤولى الأمن الصناعى، والبيئة، بتنظيم حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات ذات الصلة، لفحص تراخيص وأعمال الأنشطة التجارية والإدارية بأحد العقارات بمدينة الفيوم، كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بالمرور الدورى على المقاهى والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، مشدداً على تواجد فريق المتابعة الميدانية للتأكد من استمرارية أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول.
فى ذات السياق، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة ميدانية تفقدية بقرى مركز إطسا، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالقرى.
شملت الجولة مدينة اطسا، وقريتى قلهانة، ومنية الحيط، ووجه نائب المحافظ بغلق 2 مقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم 'الشيشة" للمرتادين بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وكذلك غلق مطعم بمدينة اطسا، ومطعم آخر ومخبز بقرية قلهانة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما وجه بغلق ورشة نجارة بشارع أبوبكر الصديق بمدينة اطسا، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ومخالفة المواعيد الصيفية، وكذلك تطبيق الغرامات اللازمة على 2 مقهى، ومطعمين، و3 محلات تجارية لمخالفة المواعيد الصيفية المقررة، مشدداً على ضرورة تنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة بطريق معجون بمنية الحيط بمركز إطسا.
كما تفقد نائب المحافظ، مستشفى اطسا المركزى، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والحماية الشخصية للفرق الطبية، ومراجعة نسب الإشغال بالمستشفى، وكذلك نسب مخزون الأكسجين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وفى سياق متصل، قام المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بجولة تفقدية بمركز ومدينة سنورس، ووجه بغلق 4 مقاهى بسنورس، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، كما تم خلال الجولة رفع عدد 100 حالة إشغال طريق للمحال التجارية، وتحرير 25 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقى سيارات الأجرة والركاب بمركز سنورس، كما وجه بغلق "محل حلاقة"، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء كمامات، وعدم الالتزام بالمواعيد الصيفية المقررة.
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