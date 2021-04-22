جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "منعا للشائعات، ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى "سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف فى الأسبوع القادم فى أيام 26، و27، و28 إبريل إن شاء الله".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. امتحانات أبريل المجمعة لصفوف النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.