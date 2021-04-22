عاجل.. السيسى يحيى شهداء نصر العاشر من رمضان: يعكس عبقرية العسكرية المصرية

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس، فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التى تعكس عبقرية العسكرية المصرية فى استرداد الأرض وقهر المستحيل".
وواصل: "وإننى إذ فى هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوى لتقديم أسمى معانى الولاء والانتماء والتضحية لكسب أى معركة فى الحياة.كل عام وأنتم بخير".
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