الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية لترقيات وزارة العدل وقضايا الدولة

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الترقيات الآتى:

وفى وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 155 لسنة 2021، إذ نصت مادته الأولى على أن "يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 1686 محكومًا عليهم والواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة أولهم، أحمد حسنى فتحى عبد الوهاب، وآخرهم أيمن عبد النبى عبده على عامر، وذلك ما لم يكن أى منهم محكومًا عليه فى قضايا أخرى".

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