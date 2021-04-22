”الهجرة” تنظم ندوة ”اتكلم عربي وعيشها بالمصري” عبر تطبيق clubhouse مساء اليوم

تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بالحفاظ على الهوية المصرية والوطنية لأبنائنا المصريين بالخارج والربط بينهم وتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية، والتعريف بالتوقيتات والمناسبات والأعياد الوطنية والدينية والعادات والتقاليد المرتبطة بهم، تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ندوة افتراضية عبر تطبيق clubhouse بعنوان "اتكلم عربي وعيشها بالمصري"، في العاشرة مساء اليوم الخميس، للتعريف أبنائنا المصريين بالخارج بالمناسبات التي تمر بها مصر خلال هذه الأيام، حيث يجتمع هذا العام مناسبات عديدة وهي "شهر رمضان وأحد السعف وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وذكرى العاشر من رمضان (حرب أكتوبر)" خلال نفس الفترة.
يشارك في الندوة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وبحضور الكاتب الكبير مدحت العدل، والداعية والإعلامي مصطفي حسني، والإعلامية والنائبة دينا عبد الكريم، والشاعر والباحث رمزي بشارة، كما تستضيف الندوة ٦ من أبناء المصريين بالخارج، ويدير الندوة الإعلاميان محمد فتحي وشيرين عويس.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تعمل باستمرار على التواصل مع المصريين بالخارج باختلاف شرائحهم، مشيرة إلى أنه تم الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا في العالم.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن ندوة "اتكلم عربي وعيشها بالمصري" تأتي تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس بالحفاظ على الهوية المصرية والوطنية، من خلال تعريف أبنائنا المصريين بالخارج بالعادات والتقاليد المصرية وكذلك المناسبات الخاصة بنا، لمواجهة حرب طمس الهوية التي تواجهها مصر والمنطقة.
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