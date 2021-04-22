استرداد أراضى الدولة : تسليم عقود ٢٩ ٪ من الحالات الصالحة للتقنين

أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة العمل على استكمال التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين فى أراضى الدولة.

وشدد إسماعيل على حرص الدولة على الانتهاء من ملف التقنين هدفه الحفاظ على مصالح المواطنين وتقنين اوضاعهم قانونيا حماية للملكيات الخاصة وكذلك التشجيع على الالتزام بالقانون.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها لتقرير وزارة التنمية المحلية عن معدلات الإنجاز فى ملف تقنين أراضى الدولة والذى أشار إلى تسليم اكثر من ٢٩ الف عقد للمواطنين بما يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الجادين فى التقنين.

وكشف التقرير أيضا عدد العقود التي تم تسليمها تمثل نحو ٢٩ بالمائة من إجمالى الطلبات التى ثبت صلاحيتها للتقنين والتى تبلغ حتى الان نحو ١١٥ ألف طلب من إجمالى ١٩٢أالف طلب تلقته اللجنة.

وأكد التقرير أن من بين الطلبات الصالحة للتقنين نحو ٤٥ ألف طلب تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها سواء الفحص أو المعاينة والتسعير وأصبحت جاهزة تماما للتعاقد بمجرد سداد المواطنين لمقدمات التعاقد.

واشار التقرير إلي أن اجراءات المعاينة تجرى بشكل يومي فى كافة المحافظات للانتهاء من كافة طلبات التقنين المتبقية .

وفى نفس الوقت وكما كشف تقرير الأمانة الفنية فقد أسفرت موجة الإزالة السابعة عشر لحالات التعدى على أراضى الدولة عن إزالة ٣٥٣٠ حالة تعدى على مجرى النيل وطرح النهر واسترداد نحو ٦٥٣ ألف متر مربع.

كما أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن التنسيق الكامل بين وزارتى الرى والتنمية المحلية ساهم فى تحقيق موجة الإزالة المستهدف منها فى مرحلتها الاولى حيث قدمت وزارة الرى حصرا دقيقا لحالات التعدى وقدمت كافة التسهيلات لدعم قوات انقاذ القانون، كما ساهمت متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات الإزالة والتنسيق مع كافة المحافظات فى انجاز حالات الإزالة.