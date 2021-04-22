/628115/الأمم-المتحدة-نصف-العالم-لا-يمتلك-إنترنت-وأغلبهم-نساء

نصف العالم غير متصل بالإنترنت، تصريحات مثيرة كشف عنها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الوضع في مناطق عدة مؤسف لبعض الأشخاص بسبب ضعف الاقتصاد والدخل لعدد كبير من المواطنين.

معظم من يعانون هن النساء

وأكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن ما يقرب من نصف العالم غير متصل بالإنترنت وأن معظم من يعانون من عدم وجود التقنيات الرقمية هن النساء في البلدان النامية.

كما دعى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إلى ضرورة الالتزام بالوصول المتكافئ للنساء والفتيات للعلوم والتكنولوجيا بالتزامن مع اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

نصف العالم لا يزال غير متصل بالإنترنت

وغرد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

قائلًا: "ما يقرب من نصف العالم لا يزال غير متصل بالإنترنت، ومعظم من يفتقرون إلى التقنيات الرقمية هم من النساء والفتيات في البلدان النامية، في Girlsin ICT Day ، دعونا نجدد التزامنا بهدف الوصول المتكافئ للنساء والفتيات إلى الفرص في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".

اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات

وفي عام 2020، تم الاحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 23 أبريل.

وشملت جولة عالمية لمدة 24 ساعة، لأبرز معالم الاحتفالات باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبعض الاحتفالات الافتراضية المُقامة في جميع أنحاء العالم خلال هذا اليوم.

تحفيز الجيل القادم

واستضاف الاتحاد حواراً إلكترونياً بشأن الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحفيز الجيل القادم.

وسلط الحوار الإلكتروني الضوء، على أهمية مشاركة الحكومات في تمكين النساء من خلال التكنولوجيا واسترعى الانتباه إلى شخصيات توفر القدوة والتوجيه وكيف يمكنها تحفيز الفتيات والشابات على الإقبال على وظائف في مجال التكنولوجيا.

ارتفاع نسبة الفقر في العراق

رجح تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الأربعاء، ارتفاع نسبة الفقر في العراق بين سبعة و14 في المئة، بعد قرار الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار وما رافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

يقول التقرير، الذي اشتركت في إعداده منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، إن قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد بين 2.7 مليون و5.5 مليون عراقي.

وأضاف التقرير أن هذه الأعداد ستضاف إلى نحو 6.9 مليون عراقي موجودون أصلا قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا.

أثر كورونا على الأمن الغذائي

التقرير الذي حمل عنوان "أثر كورونا على الأمن الغذائي في العراق" أشار إلى أن الحكومة العراقية تواجه مهـام صعبـة فـي محاولـة احتـواء الفيـروس وحمايـة صحـة النـاس وإعـادة تشـغيل الاقتصاد المتداعي".

تضاعف معدل الفقر في العراق

وقال التقرير إن الفئـات الأكثر ضعفا وهشاشة، بمـن فيهـم النازحيـن داخليا واللاجئين والعائديـن مـن المخيمات، هم الأناس الأكثر تضررا من جراء جائحة كورونا والإجراءات الحكومية التي ترافقت معها.

وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020، حيث بات 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليونا، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي.

خسارة الدينار العراقي

وخسر الدينار العراقي 25 في المئة من قيمته، فيما تصرف الحكومة رواتب موظفيها الذين يشكلون 20 في المئة من السكان، بتأخير لأسبوع واثنين أحيانا شهريا.