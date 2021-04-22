/628116/عمرو-درويش-مصر-تستلهم-روح-أكتوبر-للصمود-ضد-التحديات

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العاشر من رمضان ذكرى خالدة فى أذهان المصريين والعالم، مؤكدًا على أن مصر تستلهم روح أكتوبر للصمود ضد التحديات التي تواجهها الآن.

عمرو درويش: جيل أكتوبر استطاع الانتصار على العدو

وأكد عمرو درويش عضو مجلس النواب، أنه كما استطاع جيل اكتوبر الانتصار على العدو في ١٩٧٣ فإن الجيل الحالي قادر على النصر، والتغلب على العقبات التي تواجهه.

ولفت عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المخلية بمجلس النواب، إلي أن الحرب لم تعد حرب أسلحة وذخيرة إنما حرب أفكار و عقول والأدوات المستخدمة فيها هي محاربة الفكر بالفكر، فضلا عن نشر الوعي بين المواطنين حول مواجهة الأفكار المتطرفة التي تهاجم الدولةوتعرقل مسيرتها نحو البناء والتنمية،مؤكدا على تعزيز مفهوم المواطنة لدى المواطنين.

عمرو درويش: التاريخ سيسطر بحروف من نور بطولات المصريين

وأكد عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن التاريخ سيسطر بحروف من نور بطولات وانتصارات المصريين فى يوم السادس من اكتوبر وعلى مر العصور ، مشددا على ان هذه البطولات لن تتوقف عبر التاريخ وفي كل زمان سيظل العالم يشاهد نجاحات المصريين المختلفة فى القطاعات مما يبرز مهارة المحارب المصري في ميدان الحرب فقط و في جميع المجالات.