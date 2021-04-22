رئيس صناعة النواب: وزير النقل طبيعي أنه يحضر أمام البرلمان للمسائلة «فيديو»

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خلال حوار ثرى تناول أبرز القضايا والملفات السياسية والبرلمانية، والتى تشغل الرأى العام، تحدث رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود، مع مدير التحرير محمود فايد.

وفى بداية الحوار، تطرق عضو مجلس النواب، معتز محمود، إلى ملف تحديث قطارات السكك الحديدية، والحوادث المتكررة التى كان آخرها حادث طوخ الذى راح ضحيته 12 مواطن.

رئيس لجنة الصناعة يتحدث عن ظاهرة حوادث القطارات

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” اتقدم بالتعازي لأهالينا الذين فقدوا أبنائهم في هذه الحوادث التى تعد ليست بجديد علي الشارع المصري منذ أواخر التسعينات وولكنها زادت الآن، وتحولت لظاهرة تتكرر من فترة لأخرى، لذلك الأمر يحتاج إلى وقفة حاسمة”.

رئيس لجنة الصناعة: لابد من رؤية واضحة تمنع الحوادث

وتابع عضو مجلس النواب، معتز محمود، قائلًا:” على الرغم من أن الدولة ضخت بمئات المليارات في قطاع النقل والمواصلات من أجل تطوير الطرق والكباري والبنية التحتية المتعلقة بهذه المنظومة، إلا أنه لم يتم وضع رؤية أو خطة تمنع هذه الحوادث، لذلك بحضور وزير النقل للبرلمان سوف يتم معرفة كل هذه الأمور وما هي خطته لعلاج هذا الأمر.

وفيما يتعلق حادث طوخ الأخير، قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب:” البعض يقول إن سببه هو وجود مشكلة في الخطوط والقضبان، الأمر الذي يؤكد الحاجة الي عمل صيانة لهذه السكك الحديدية من أجل تفادي هذه المشاكل، كما يجب أن تكون الحلول أولوية قصوى للدولة، والبدء في عمليات الصيانة للخطوط السكك الحديدية وتقسيمها علي أجزاء ومراحل والبدء يكون الأجزاء المتهالكة أولا”.

واقترح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود،أن يتم تقسيم قطاعات السكة الحديد في مصر ويتم إيقافها بالترتيب وصيانتها بشكل جدي وحقيقي علي أرض الواقع، مضيفًا:” أتصور أن يكون ذلك حل مرضي من شأنه مواجهة إشكاليات المنظومة من ناحية ومن ناحية أخري عمل صيانة حقيقية لكل قطاعات السكة الحديد فى مصر.

أما بخصوص حضور وزير النقل أمام البرلمان المقبل ...أتمنى أن يعرض خطة واضحة، ويطرح ما يواجه المنظومة من مشكلات وما هي عوامل التطوير المطلوبة ، والتي آراها تتمثل في العامل البشري وصيانة الخطوط، التي تحتاج إلى وقف جزئي لبعضها والعمل على تطويرها وفق مراحل محددة، وسيساعد على ذلك الأمر ما شهدته الدولة من إنشاء وتوسعة في الطرق التي تربط بالمحافظات ، حيث أن اتخاذ مرحلة تطوير الخطوط لم يكن قد متاح من قبل، حيث أن الدولة خلال ال ٦ سنوات الماضية حققت إنجازات عديدة في مجال الطرق والذي لم تشهدها مصر منذ ما يقرب من ٣٠ سنة، فتطوير الخطوط يشمل تطوير جزئي وعلى مراحل، وكما ذكرت لا يوجد مانع من أن يتم وقف السكة الحديد فى مصر بشكل جزئي من أجل صيانتها.