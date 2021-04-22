/628118/طارق-شوقي-يعلن-موعد-امتحانات-أبريل-المجمعة-لصفوف-النقل

أثار تأجيل امتحانات صفوف النقل، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وهو ما اضطر وزير التربية والتعليم للرد عليه منعًا للشائعات ولتأكيد المعلومات للأولياء الأمور والطلاب.

أيام عقد امتحانات للطلاب

أكد الدكتور طارق شوقى، أن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد فى الأسبوع المقبل فى أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

تحذير من السوشيال ميديا

كما حذر وزير التربية والتعليم، من بعض المواقع على السوشيال ميديا لأنها السبب الرئيسي في البلبلة.

وأكد أن امتحانات أبريل فى موعدها، قائلًا: "أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيس بوك وصفحتى هذه".

شائعات من صنيعة المغرضين

وتابع طارق شوقي، إن كل هذه الشائعات من صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان رغم إننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما، وبالتالى أتمنى ألا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على فيس بوك وتويتر وواتس آب.

أسئلة قصيرة ومن داخل مقرر أبريل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات التى ستعقد خلال الشهر الجارى، ونظرا لتزامنها مع شهر رمضان المبارك، سيتم مراعاة أن تكون أسئلتها قصيرة ومن داخل مقرر شهر أبريل فقط، موضحة أن مواعيد الامتحانات ستكون صباحية بعيدة عن نهاية اليوم.

مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية، حفاظًا على صحة أبنائها الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار كورونا بصفة خاصة.

حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختيارى

وأوضحت الوزارة، يكون حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختيارى بعد موافاة ولى الأمر للمدرسة برغبته فى عدم حضور الطالب، ولا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى عن ثلاث أيام على الأكثر أسبوعيًا، وذلك بجميع نوعيات المدارس.

على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية، والتنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021

عرض موقع وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 شهر مارس لتشرح نماذج الامتحانات المجمعة والتى تهدف إلي تدريب الطلاب من خلال تلك النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2021 شهر مارس على طريقة الامتحان متعدد التخصصات.

واختارت وزارة التعليم وضع تلك النماذج الاسترشادية الموجودة علي منصة التعليم المصرى بطريقة الاختيار من متعدد.