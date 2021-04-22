/628119/هشام-حسين-يوجه-سؤال-للحكومة-بشأن-موقف-إنشاء-مستشفى-عام-بحدائق-أكتوبر

وجه النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، سؤالا للحكومة ممثلة في وزارة الصحة بشأن مستجدات إنشاء مستشفى عام بمنطقة حدائق أكتوبر.

النائب هشام حسين يشير إلى الموافقة على إقامة المستشفى

وأشار النائب هشام حسين، إلى أن أنه سبق وتمت الموافقة من الجهات المختصة على إقامة مستشفى عام بمنطقة حدائق أكتوبر على مساحة ٤ أفدنة سعة(٥٠ سرير).

هشام حسين: تم اعتماد تصميم المستشفى

وأوضح هشام حسين، عضو مجلس النواب، أنه تم اعتماد تصميم المستشفى العام من استشاري وزارة الصحة، فضلا عن الاعتماد المالي ضمن خطة (٢٠١٩ _٢٠٢٠)، كما تمت المخاطبات بين الجهات المختصة، وتبين أنه لا مانع من إقامة المستشفى.

وقال عضو مجلس النواب: حتى الآن لا نعلم أين وصل الملف كما لا يوجد أي تحرك على أرض الواقع، متسائلا: هل هناك أسباب في تأخير استكمال المشروع؟.

وأكد هشام حسين، أن إقامة مستشفى عام بمنطقة حدائق أكتوبر يمثل أهمية كبيرة في تقديم الخدمات العلاجية لأهالي المدينة والمناطق المجاورة لها.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة بالبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، ستشهد أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الخاصة بختان الإناث ، ومشروع قانونبتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.