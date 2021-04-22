/628120/أحمد-أبو-زيد-انتصارات-العاشر-من-رمضان-سجلها-التاريخ-بأحرف-من-نور

وجه النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بمناسبة العيد الـ 48 لانتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والاستقرار.

أحمد أبو زيد: ذكرى عظيمة من أعز وأغلى الذكريات وقال النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب:” تهل علينا جميعاً ذكرى عظيمة من أعز وأغلى الذكريات في أيام مباركة من كل عام ، تلك هى ذكرى العاشر من رمضان التى سطرت فيها قواتنا المسلحة الباسلة ملحمة تاريخية عظيمة حولت خلالها الهزيمة إلى نصر مبين بعزيمة الأبطال وتضحياتهم الفدائية فى سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على رفعته واستقلال أراضيه . أحمد أبوزيد: العاشر من رمضان سجله التاريخ بأحرف من نور وأكد " أبو زيد " أن يوم العاشر من رمضان سجله التاريخ بأحرف من نور وسيبقى ذكرى خالدة لشعب مصر على مدار العصور لأجيال وراء أجيال ليعرفوا ماذا صنع أبطال جيش مصر الأوفياء رجال العزة والكرامة من انتصارات عظيمة في تلك الأيام المباركة . ووجه النائب أحمد أبو زيد تحية عظيمة لقواتنا المسلحة الوفية تنحنى خلالها الجباه إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال الجيش والشرطة الشرفاء الذى ضحوا بأرواحهم وروى بدمائهم الطاهرة ثرى الوطن لكى تبقى مصر بشعبها آمنة مستقرة .

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