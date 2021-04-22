بعد خطأ الشناوي القاتل.. مَن يحرس مرمى الأهلي في المباراة القادمة ؟!

/628121/بعد-خطأ-الشناوي-القاتل-من-يحرس-مرمى-الأهلي-في-المباراة-القادمة

تلقى الأهلي هزيمة مفاجئة من فريق سموحة بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، وشهد اللقاء خاطئ فادح من محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر والمنتخب المصري الأمر الذي تسبب في الهدف الثاني للفريق السكندري وتلقى القلعة الحمراء أول خسارة في الموسم.

ولقى خطأ الشناوي تدولا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، بعد أن وصفه البعض أنه من تسبب في خسارة الأهلي أمام سموحة، ووجه البعض اللوم لموسيماني على عدم الدفع بعلي لطفي حارس الفريق الأحمر.

الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي أمام إنبي

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل النادي الأهلي أن بيتسو موسيماني لن يذبح محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر بسبب خطأ وحيد طوال موسم مميز يقدمه الحارس مع الفريق.

وينوي الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، الدفع بمحمد الشناوي خلال مباراة القادمة للمارد الأحمر في الدوري الممتاز، وذلك لمنح الثقة للاعب والتأكيد على ثقة الجهاز بالكامل في قدراته وإمكانيته، مشددا أن حارس المارد الأهلي سيظل رقم واحد في الفريق.

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري

وشدد موسيماني أن على لطفي حارس مرمي الفريق الأحمر يمتلك قدرات وإمكانيات عالية وينتظره مستقبل مميز مع الفريق الأحمر، الأمر الذي يعد مميزا بإمتلاك حارسان من ظراز عالي.

ويدخل الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي لمواجهة سموحة: علي لطفي - رامي ربيعة - سعد سمير - ناصر ماهر - أحمد نبيل- محمود كهربا - مروان محسن - والتر بواليا - صلاح محسن.

بينما أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة عن التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة لمباراة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، محمود البدري، محمد حليمو، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد حمدي، مصطفى فتحي، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.