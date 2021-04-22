/628122/في-ذكرى-النصر-رياضيين-خلدوا-اسم-مصر-في-حرب-أكتوبر-73

من المعروف عن الرياضى أن يكون لاعب كرة قدم مميز، يعرف بأحرازة للأهداف، وتغني له الجماهير داخل المدرجات تعبيراً عن حبهم لهذا اللاعب، لكن الفارق الذي صنعوه هذه المرة كان خارج ملعب الساحرة المستديرة، حيث يوجد من العديد من الاعبين الذين ساهموا في حرب أكتوبر شاركوا في حرب العاشر من رمضان وإليكم أهم وأبرز الأسماء المحفورة داخل الساحة الرياضية.

حمادة إمام أسطورة نادي الزمالك الراحل كان ضابطا بالقوات المسلحة المصرية ووصل لرتبة عميد وشارك في حرب أكتوبر عام 1973.

محمود الجوهري لاعب النادي الأهلي السابق الذي اعتزل كرة القدم مبكرا بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات وأسطورة التدريب المصري الراحل، شارك في حرب أكتوبر 1973 وهو أحد أبناء الجيش وأثناء الحرب كان برتبة مقدم، وأنهى خدمته العسكرية برتبة عميد في سلاح الإشارة.

محمود بكر و الجوهري ضمن رياضيين مصر في أكتوبر

محمود بكر مدافع نادي الأولميبي السابق ومنتخب مصر والمعلق الشهير الراحل محمود بكر لم يتمكن من إكمال نهضة فريق الأوليمبي بسبب نكسة 1967 وتم استدعاء معظم أفراد الفريق بالجيش للتجنيد وبالطبع كان منهم وشارك في الحرب.

ثم بعد ذلك عمل محمود بكر في قطاع الناشئين بالاسكندرية وتخرج من تحت يديه عدد كبير من اللاعبين من أبرزهم أحمد الكاس وأحمد ساري وطارق العشري كما تألق من تحت يديه محمد ناجي لاعب الأهلي السابق الذي راهن عليه أمام الجميع بمشوار لاعب مميز وذلك قبل شهرتة وأنتقاله الي القلعة الحمراء،وعمل الراحل محمود بكر في كثير من القنوات الرياضية.

رياضيين في شهر رمضان

ومن أبرز "إيفهات" الراحل محمود بكر الشهيرة مثل:

"عدالة السماء تنزل على استاد باليرمو" وتعتبر هذه الجملة بداية مشوارة الحافل في الساحة المستديرة وذلك عقب حصول المنتخب الوطني على ركلة جزاء أمام منتخب هولندا في كأس العالم عام 1990 التي أحرزها مجدي عبد الغني .

ويمتلك محمود بكر تاريخاً حافلاً حيث كان يلعب في نادي الأوليمبي بعصره الذهبي ، الذي استطاع الفوز بالدوري 66 مرة وفاز علي قطبي الكرة الإفريقية والمصرية النادي الأهلي والزمالك وعديد من الأندية مثل الترسانة والمحلة والإسماعيلي. ولم يستطع جيله استكمال مشواره في نادي الأوليمبي نتيجة نكسة عام 1967، واستدعاء معظم أفراد الفريق بالجيش للتجنيد وكان هو منهم .