/628123/أيمن-يونس-موسيماني-لم-يكتسب-خبرة-التعامل-مع-الهزات

وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" النادي الأهلي خسر أمام فريق سموحة وذلك بسبب أن موسيماني لا يعلم كيفية التعامل مع الهزة والخبرات الكافية، من الواضح انه “مجهزش لاعبيه جيداً للمباراة".

وتابع قائلاً:" حقيقي أن المباراة كانت جيده وفريق سموحة بقيادة أحمد سامي أحمد سامى عرف يستغل قدراته جيداً للخروج بنقاط المباراة الثلاث ، كما أنه يملك حارس مرمى كبير وموهوب اسمه الهانى سليمان والذى حدثت له طفرة هائلة فى مستواه بعد قدوم أحمد ناجى مدرباً له".

والجدير بالذكر أن هزم النادي الأهلي أمام فريق سموحة والتي انتهت بنتيجة 2/1 في خطاء فادح لـ محمد الشناوي حارس مرمي الشياطين الحمر.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق.

ومن ناحيه اخري يدخل الزمالك مباراته اليوم أمام فريق الإنتاج الحربي، حيث يسعي الفارس الأبيض حصد الثلاث نقاط اليوم والفوز في المباراة خاصة بعد خسارة المارد الأحمر أمام فريق سموجة بنتيجة 2/1، حيث يحتل الزمالك صداراة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق، ويأمل الفريق الأبيض في حصد بطولة الدوري الممتاز هذا العام، وأنتزاع البطولة من المارد الأحمر، الذي اعتداد علي حصدها كل موسم حتي يمتلك 43 بطولة دوري ممتاز.

في ذكرى النصر.. رياضيين خلدوا اسم مصر في حرب أكتوبر 73

ويستعد النادي الأهلي لمباراة المقبلة أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم السبت المقبل ، وذلك ضمن الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز .

التشكيل التي خاض بها مباراة سموحة

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق. خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف.