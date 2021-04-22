حشيش بـ 3.8 مليون جنيه.. مداهمة أوكار المخدرات في الصعيد

/628124/حشيش-بـ-38-مليون-جنيه-مداهمة-أوكار-المخدرات-في-الصعيد

حوادث ومداهمات عدة شنتها وزارة الداخلية على أوكار المخدرات، مبالغ طائلة يحصدها المجرمين من تجارتهم تصل إلى ملايين الجنيهات.

فيما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني، والأمن العام، بالاشتراك مع مديريتى أمن أسيوط وسوهاج نشاط عدد من عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدرى الحشيش والأيس، وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى مركزى شرطة القوصية – العسيرات مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كمية من مخدر الأيس

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كمية من مخدر الأيس ومبلغ مالى و5 هاتف محمول و2 سلاح أبيض وميزان و3 دراجة نارية وكمية من الأمبولات البلاستيكية لتجزئة المخدر بحوزة 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القوصية .

مخدرات بقيمة ما يقرب من 4 مليون جنيه

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر الحشيش – دراجة نارية "بدون لوحات" - هاتف محمول – مبلغ مالى ) بحوزة ( أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة العسيرات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,820,000 "ثلاثة مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

ووجه قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة إستهدفت دائرة قسم أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية.

وأسفرت جهودها عن ضبط سلاح نارى طبنجة بحوزة عاطل له معلومات جنائية، وضبط (18) قضية مخدرات، وضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 23 متهما.

بينما نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة دمياط بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (عملات " محلية – أجنبية"، إيصال إستبدال عملة منسوب لأحد البنوك بإسم المتهم المذكور، 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاط المتهم المُؤثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

النصب على المصرين العاملين بالخارج

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

مليون جنيه حصلية النصب

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (1٫000٫000) مليون جنيه.