/628125/الرئيس-السيسي-يغرد-في-ذكرى-انتصار-العاشر-من-رمضان

غرد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، الموافق 22 أبريل 2021، في ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "

تمرعلينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

وأكمل الرئيس السيسي: "وإنني في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة.

كل عام وأنتم بخير.

#تحيا_مصر".

الرئيس السيسي يهنئ الأمة العربية والاسلامية بشهر رمضان

وكان الرئيس السيسي قدر نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية. داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير".