جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك "نتذكر اليوم معا فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ملحمة وطنية تعكس القيمة الغالية لمصر فى وعى شعبها، وقواتها المسلحة التى ضربت المثل العظيم فى البطولة والفداء لاستعادة الأرض وكرامة المصريين". وتابعت: "تحية واجبة لكل شهداء الوطن، فهذا اليوم سيظل خالدا وبرهانا على براعة الجيش المصرى وعزيمته التى لا تلين. كل عام وأنتم بخير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيدة انتصار السيسى تحيى شهداء انتصار العاشر من رمضان: ملحمة وطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.