انتصار السيسي: ذكرى انتصار العاشر من رمضان ملحمة وطنية لاستعادة الأرض

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، نتذكر اليوم معا في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ملحمة وطنية تعكس القيمة الغالية لمصر في وعي شعبها.. وقواتها المسلحة التي ضربت المثل العظيم في البطولة والفداء لاستعادة الأرض وكرامة المصريين.
وأضافت قرينة الرئيس، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، تحية واجبة لكل شهداء الوطن، فهذا اليوم سيظل خالدا وبرهانا على براعة الجيش المصري وعزيمته التي لا تلين.
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