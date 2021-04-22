السيدة انتصار السيسي: "العاشر من رمضان" ملحمة وطنية تعكس وعي الشعب المصري

قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على فيسبوك "نتذكر اليوم معا في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ملحمة وطنية تعكس القيمة الغالية لمصر في وعي شعبها.. وقواتها المسلحة التي ضربت المثل العظيم في البطولة والفداء لاستعادة الأرض وكرامة المصريين".

وأضافت "تحية واجبة لكل شهداء الوطن، فهذا اليوم سيظل خالدا وبرهانا على براعة الجيش المصري وعزيمته التي لا تلين. كل عام وأنتم بخير".