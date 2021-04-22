عضو لجنة الفتوى يدخل على خط الجدل: «الفحص المهبلي» لا يسفد الصوم (فيديو)

أكد الشيخ حسين مجاهد، عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في رده على سؤال ورد إلى المجمع وأثار جدلا الفترة الماضية، عن مدى صحة تعرض المرأة الصائمة لـ«الكشف المهبلي»، عند طبيب النساء في نهار رمضان أثناء فترة صيامها؟.. وهل يفسد صومها؟.

وجاء رد الشيخ حسين مجاهد، بأن الفحص المهبلي في نهار رمضان، لا يفسد الصوم، وإنما الأفضل أن يتم الفحص في الليل، وذلك خروجا من الخلاف، وإن اضطرت له نهارا ففعلته، فصومها صحيح، على مذهب المالكية، الذين يرون أن الفحص أو الحقن في الدبر أو المهلبي للمرأة في نهار رمضان، لا يفسد فصومها ويكون صحيحا.